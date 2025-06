I medici entrano nelle scuole. Corsi in aula e lezioni nei reparti

"Si parla quasi quotidianamente della carenza di medici, tanto di base che specialisti, da alcuni anni. Noi ci siamo attivati da tempo per avvicinare i giovani verso questa professione, con fatti concreti". Romano Mari, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Macerata, evidenzia in questo modo come la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, chirurghi e odontoiatri, insieme al ministero dell’Istruzione, abbia scelto di promuovere nei licei la diffusione del percorso di orientamento di Biologia con curvatura biomedica. "Fin da subito – sottolinea – nella nostra provincia ha aderito alla proposta il liceo classico/linguistico "Leopardi" di Macerata e, poi, dal 2021 la stessa scelta è stata fatta dall’Istituto di istruzione superiore "Leonardo da Vinci" di Civitanova. In tutto sono stati coinvolti 190 studenti, 120 a Civitanova e 70 a Macerata". "Lo scopo di questa iniziativa – sottolinea Sauro Buongarzone, segretario dell’Ordine e direttore del corso – è di invogliare e sensibilizzare i ragazzi alla scelta di facoltà "sanitarie" nel loro percorso di studi. La partecipazione è volontaria e ha come destinatari gli allievi degli ultimi tre anni del corso di studi. Ogni annualità prevede 16 ore di insegnamento sulla fisiologia e anatomia degli apparati, tenute dai docenti interni dell’istituto e 16 ore di lezione sulla patologia e terapia degli stessi apparati, tenute da consulenti esterni, vale a dire medici, disponibili sempre in modo volontario e gratuito. Alla fine di ogni corso di lezione c’è una verifica di apprendimento". Poi, però, al termine dell’anno scolastico "si fa sul serio", visto che ci sono anche delle lezioni pratiche in reparti o ambulatori ospedalieri il (Centrio trasfusionale, Gastroenterologia, Ostetricia degli ospedali di Macera e Civitanova), accompagnate da lezioni plenarie mirate. Quest’anno l’Ares (Associazione regionale emergenze sanitarie), a Civitanova ha curato il tema delle maxiemergenze, tramite l’intervento del dottor Martino Marconi, dell’infermiere Federico Cotticelli e la psicologa Carla Maria Piccinini. Per Macerata è stata coinvolta la Centrale operativa Set 118, con una esercitazione pratica Bls (Basic life support), con attenzione particolare alle tecniche di rianimazione. A guidare i ragazzi in queste particolari operazioni sono stati la dottoressa Elena Ricotta e gli infermieri Giuseppe Paielli, Alessandro Francioni e Paola Paolucci (caposala).

Franco Veroli