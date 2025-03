I mercatini francesi tornano in centro

Da venerdì 4 a domenica 6 aprile tornano a Macerata i mercatini francesi. In piazza della Libertà e in piazza Cesare Battisti sarà possibile gustare prodotti tipici d’oltralpe come baguette, croissants sfornati al momento e formaggi prelibati. I mercatini saranno aperti in questi orari: venerdì 4 da mezzogiorno alle 20, sabato e domenica dalle 9 alle 20. I mercatini francesi vengono portati ancora una volta a Macerata dall’associazione commercianti del centro storico, guidata da Giuseppe Romano, e dal sindaco Sandro Parcaroli, per far conoscere in città prodotti tipici francesi. Un’occasione per rivitalizzare il centro storico di Macerata in uno dei primi fine settimana di primavera.