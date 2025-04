"I mercoledì dello shopping non bastano"

Primo trimestre del 2025, saldo invariato tra chiusure e aperture dei negozi. Rispetto al primo gennaio le imprese attive a Civitanova risultano 4.410, una in più di quelle registrate all’inizio dell’anno. I dati sono quelli della Camera di commercio. Il periodo preso in esame fotografa il picco più basso a fine gennaio, quando le chiusure delle partite Iva - che storicamente, tra la fine e l’inizio di ogni anno subiscono un deciso calo - hanno portato le attività operative a Civitanova a livello di 4.377 che resta nel solco dei più bassi degli ultimi quindici anni, migliore soltanto di quello del 31 gennaio 2024 (4.372). Poi però il trend ha invertito la rotta, con una piccola impennata che ha condizionato in positivo i mesi di febbraio e di marzo. Da inizio anno sono 43 le nuove attività, e crescono - seppur di poche unità - un po’ tutti i settori, con flessioni solo nella manifattura e nelle agenzie di servizi.

Nel commercio il saldo tra chiusure e aperture segna 10 inaugurazioni in più rispetto a inizio anno. Segni di vitalità anche dall’edilizia (+ 7). I dati della Camera di commercio fotografano una città in cui la maggior parte delle imprese lavora nel settore commerciale, che rappresenta il 28% delle partite Iva, davanti al manifatturiero (500 imprese, l’11.3%). La scelta di aprire nuove attività commerciali a Civitanova non nasconde i problemi del settore, che da qualche anno arranca. Un fronte su cui Viviamo Civitanova incalza il sindaco. Da febbraio l’associazione ha presentato a Ciarapica, agli assessori e ai consiglieri comunali la richiesta di sostegno al progetto #viviilcentro. "Siamo certi –premette la presidente Manola Gironacci – che i soli mercoledì dello shopping non siano sufficienti a dare una svolta e una sferzata all’economia locale e abbiamo voluto osare con un progetto più concreto e ambizioso, per dare a Civitanova una nuova immagine turistica". Ma, la risposta del sindaco "non è arrivata – sottolinea Gironacci – non ha risposto neanche alla Pec mentre l’assessore al commercio Francesco Caldaroni, a cui diamo atto di averci almeno ascoltati, ha taciuto per mancanza di fondi". "L’associazione non molla – avverte – e, credendo fortemente in questo progetto turistico a sostegno del commercio, non si limita a ringraziare le nuove aperture delle attività ma si adopera affinché chi investe possa essere ripagato con l’arrivo di turisti e clienti".