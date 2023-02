I messaggi tra giovani ricchi di faccine e video Ora più che leggere, basta guardare le immagini

Con gli di smartphone, computer, tablet è iniziato un nuovo modo di scambiarsi messaggi. Puoi contattare gli amici con WhatsApp e informarti in tempo reale navigando in rete. Si sta trasformando pure lo stile della lingua scritta che diventa una via di mezzo tra la forma scritta e quella orale. Nei messaggi le parole vengono abbreviate o sostituite da faccine e simboli. Ad esempio diventa "pk", comunque diventa "cmq". I messaggi sono brevissimi e senza punteggiatura. La parola chiave per la comunicazione di oggi è velocità. Poi ci sono le emoji, utilizzate principalmente nelle chat di WhatsApp e possono rappresentare concetti, emozioni o affermazioni o negazioni, per esempio per "raccontare" come è andata una giornata possiamo scegliere l’emoji felice o quella triste. Ci sono i gif, brevi video che rappresentano un determinato significato, per esempio vengono utilizzati per auguri di compleanno o altre festività. La novità del nuovo modo di comunicare è che possiamo sostituire parole, stati d’animo o sentimenti con simboli da guardare. Per comprendere ciò che l’interlocutore vuole dirci non occorre leggere, ma basta guardare le immagini che ci invia. L’uso dei messaggi e la diffusione degli emoji sono un modo divertente e veloce per comunicare, ma così si riduce l’uso delle parole. L’italiano è una lingua ricca: un dizionario completo può contenere dalle 80.000 alle 250.000 voci. Eppure, alcune ricerche confermano che, nella conversazione giornaliera, circa la metà della gente utilizza solo 3.000 parole.

Alessia Passarini, Micol Raponi, Ludovica Rossi, Beatrice Scorpecci 1ª C