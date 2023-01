I microchip non migliorano la raccolta differenziata

di Asterio Tubaldi

Dopo il microchip arrivano gli ispettori ambientali perché, come si è più volte ribadito nella conferenza stampa di giovedì alla presenza dei vertici del Cosmari e dell’amministrazione comunale, l’obiettivo è aumentare la percentuale di differenziata che permetterebbe al Comune di ripagarsi la spesa affrontata con i vari sistemi di controllo messi in opera da diversi anni. Questa, almeno, la narrazione corrente, ma i numeri ci richiamano ad una realtà diversa. Intanto ad oggi è bene dire che il Comune, per vigilare sulla raccolta differenziata, spende all’anno 117.000 euro per i microchip a partire dal 2014 e dal primo gennaio di quest’anno ci deve mettere sopra altri 26.000, sempre annui, per pagare due ispettori ambientali formati dal Cosmari per un’attività di 40 ore complessive al mese. Il sindaco Antonio Bravi ha sempre sostenuto che proprio grazie al microchip si è elevata la percentuale della differenziata che ha consentito di coprire questi costi. Allora vediamo la percentuale di differenziata che il Comune di Recanati registrava prima che adottasse il microchip, cioè la banda magnetica stampata sopra i sacchetti blu e gialli. Nel 2012 Recanati vantava una percentuale del 76,28% che la poneva al 17° posto in provincia di Macerata. L’anno successivo, dove si sperimentava per la prima volta l’introduzione del microchip, la percentuale si attestava al 76,59%, ponendo Recanati in Provincia al 16° posto. Negli anni successivi la percentuale migliora sino ad arrivare al 2019 dove il comune leopardiano si piazza al 6° posto con il 79,05%, che è la percentuale più alta finora toccata in fatto di differenziata. Di fatto uno scarto positivo di circa tre punti rispetto all’anno precedente all’introduzione dei microchip: non certo un risultato che ripaga la spesa in più affrontata. La sorpresa viene dopo, perché quest’anno Recanati ritorna all’incirca alla percentuale del 2013, con il 77.03% precipitando in graduatoria al 16° posto. Nel frattempo dal 2013 a oggi ha speso in totale circa 1.200.000 euro di microchip. L’altro aspetto è che i primi cinque Comuni, che sono al vertice nel 2022, cioè Appignano, Camporotondo di Fiastrone, Belforte del Chienti, Montecassiano e San Ginesio, non hanno mai introdotto il microchip e prima di Recanati ci sono Pollenza e Montelupone che, pure, non hanno questo sistema di identificazione del sacchetto dei rifiuti. Infine fra tutti i Comuni della provincia soltanto otto nel 2022 avevano in uso il microchip: da sottolineare che Camerino ha rinunciato dal primo gennaio di quest’anno e Macerata li utilizza solo per il centro.