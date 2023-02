"I miei abiti raccontano la storia"

di Lucia Gentili

Lavora con le più importanti compagnie del territorio nazionale, per quasi tutte le rievocazioni storiche marchigiane e anche quest’anno ha partecipato al Carnevale di Venezia, importante ’vetrina’ per chi opera nel settore. È il tolentinate Massimo Eleonori, di professione sia sarto teatrale che costumista. Da due anni collabora anche con lo Sferisterio di Macerata come tagliatore. Ha aperto la sartoria a Tolentino nel 1996 e sempre qui è rimasto il suo quartier generale (pur risiedendo a Pollenza). "All’inizio è stato un azzardo – spiega – ma ho trovato terreno fertile". D’altronde, la città delle mezze facce è patria della Compagnia della Rancia e del Centro teatrale Sangallo. Al Carnevale di Venezia, dove partecipa dal 2007, quest’anno ha portato due clown, Uno e Nessuno, di ispirazione pirandelliana. "È un’occasione in cui si liberano aspetto tecnico e fantasia – dice il sarto -. Oltre ad essere un piacere, porta con sé anche molti contatti lavorativi". Ma partiamo dall’inizio. Da quando Massimo, dopo aver frequentato l’istituto Geometri a Macerata, decide di iscriversi all’Accademia di Belle Arti e incontra persone legate al teatro. Sono i primi anni Novanta. "La Compagnia della Rancia – racconta -, insieme alla Regione, aveva deciso di organizzare un corso biennale di formazione per operatori dello spettacolo, tra cui sartoria teatrale: 1.100 ore con un maestro d’eccezione, il tagliatore Giorgio Tani". Ovvero il caposarto per quarant’anni della prestigiosa Casa d’Arte fiorentina Cerratelli (tagliò i costumi di "Romeo e Giulietta" di Zeffirelli). Dopo la formazione, Eleonori avvia la sartoria a Tolentino: per vent’anni in corso Garibaldi e trasferita dopo il sisma in viale Trento e Trieste, dove si trova tuttora. Nel suo curriculum può vantare (solo per citare alcuni lavori) i musical della Compagnia della Rancia - dopo il prezioso incontro con il direttore artistico Saverio Marconi - come Frankenstein Junior, Grease e Cabaret; collaborazioni con una rete lirica svizzera che opera nel Nord Europa; rievocazioni storiche quali il ’Solenne Ingresso’ di Senigallia, la ’Contesa del secchio’ di Sant’Elpidio a Mare, Palio dei Castelli di San Severino, Tolentino ‘815 e Dono dei ceri. "Dietro ad ogni costume e allestimento – dice Massimo – c’è un grande studio, un lavoro filologico sui documenti. Ai bozzetti segue la campionatura delle stoffe, il taglio e la confezione. Amo quello che faccio, lavoro e passione vanno insieme. Anche per questo, per creare un certo ricambio generazionale, sarebbe bello che venissero organizzati corsi di formazione. Già di base mancano sarti, figurarsi quelli teatrali. L’altro nodo è la reperibilità dei materiali. Le istituzioni dovrebbero investire di più nel settore".