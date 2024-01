"I miei due progetti per i bimbi di Quito"

Dall’Africa al sud America, Giancarlo (Lallo) Giulietti (nella foto) è impegnato da molti anni nel sociale, a contrastare situazioni di povertà e di emarginazione. Civitanovese doc, 77 anni (insegnante in pensione, ex giocatore e allenatore rossoblù, ex consigliere comunale e provinciale) fino a pochi giorni fa si trovava in Ecuador, dove un colpo di Stato ha scatenato l’inferno in questi giorni. Il Paese è in preda alla violenza mentre è in corso l’assalto delle bande di Narcos alle istituzioni. "Sono rientrato a casa per le feste, ma ero là – racconta Giulietti – fino a due settimane fa. Ho assistito alle elezioni del presidente Noboa, entrato in carica dopo essere stato eletto ad ottobre. Avevo però già notato una recrudescenza della criminalità. Le problematiche vengono da lontano. Adesso che hanno preso il potere i Narcos, e lo hanno tolto allo Stato, la situazione è veramente brutta. Da quello che mi riferiscono, la gente è terrorizzata. Uno dei nostri poliambulatori ha chiuso per paura di sequestri e di uccisioni". Dall’Italia sta assistendo all’ondata di violenza che s’è scatenata in Ecuador: "sono molto preoccupato per chi è rimasto là". Giulietti opera nella capitale, a Quito, e nella provincia di Rio Bamba "dove - conferma - sono fuggiti dalle carceri parecchi criminali, così come nel resto del Paese perlatro". A Quito lavora a due progetti: una scuola speciale per bambini con handicap, finanziato anche dall’associazione Cuore Amico, e un progetto per i Betoneros, i bambini di strada che puliscono le scarpe ai turisti. Giulietti si muove dentro il programma di intervento della Comunità di Capodarco di don Vinicio Albanesi e insieme a una comunità di suore francescane, a sostegno di disabili, emarginati, donne e bambini a rischio, in zone in cui è stata creata anche ‘La Zapateria’, una fabbrichetta di scarpe per l’inserimento lavorativo di adulti disabili. "Se tornerò in Ecuador? Il prossimo viaggio – dice – è previsto in Africa, ma a Quito penso di rientrare, magari entro la fine del 2024, con la speranza che la situazione nel paese possa nel frattempo migliorare".