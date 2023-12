I migliori alberi di Natale delle Marche: vincono. San Severino e Pieve Torina

“Dubbing Marche-La Voce delle Marche”, pagina instagram con circa 60mila followers, dal 2018 organizza il Contest per eleggere il “Miglior albero di Natale della regione Marche”. Quest’anno sono stati 52 i Comuni che hanno scelto di aderire al progetto di promozione e valorizzazione turistica del territorio appoggiandosi alla visibilità territoriale della pagina instagram, dove i visitatori hanno potuto e possono tuttora consultare per scoprire i vari eventi organizzati dai Comuni aderenti. L’iniziativa, durata 15 giorni, dalla mezzanotte dell’ 11 dicembre fino alla mezzanotte del 25 dicembre, ha coinvolto la comunità marchigiana e non solo. Il Contest, suddiviso per fasce di abitanti, ha visto Pieve Torina trionfare nella categoria sotto i 10mila abitanti, conquistando ben 5.800 like e oltre 25mila visualizzazioni della foto dell’albero di Natale. San Severino, invece, si è aggiudicato la vittoria nella categoria dei Comuni sopra i 10 mila abitanti, con 2.602 voti e 8.688 visualizzazioni della foto.