I migranti sbarcati ad Ancona Cinque minorenni in provincia, c’è pure un ragazzino di 14 anni

di Lucia Gentili

Tolentino ha risposto all’appello della prefettura per l’affidamento temporaneo di uno dei cinque minorenni giunti in Italia (non accompagnati) assegnati a Macerata. È un quattordicenne proveniente dalla Guinea, sbarcato ad Ancona a Ferragosto dopo aver affrontato da solo la traversata del mar Mediterraneo in un "viaggio della speranza". A Tolentino è stato ospitato in una struttura idonea, individuata dal sindaco Mauro Sclavi e dai servizi sociali.

L’adolescente è approdato nel capoluogo di regione con la nave Ong Humanity 1 (che ha soccorso oltre 100 persone nella zona Sar libica). Tolentino e altri quattro Comuni della provincia, tra cui San Severino (anche in questo caso si tratta di un minore non accompagnato), hanno subito risposto alla richiesta ricevuta della prefettura di Macerata, su iniziativa di quella di Ancona. "In stretta collaborazione con il sindaco e le assistenti sociali, abbiamo cercato immediatamente una sistemazione adeguata per la prima accoglienza del ragazzo. Ci è infatti sembrato doveroso rispondere ad un’esigenza umanitaria, trattandosi di un minore non accompagnato – spiega l’assessore ai servizi sociali Elena Lucaroni –. Nonostante quello che ha passato, possiamo dire che sta bene. Lo abbiamo incontrato e adesso il nostro impegno sarà quello di collaborare con tutte le autorità preposte ed eventualmente procedere al suo affidamento, considerando che dalle prime indagini purtroppo il ragazzo risulta non avere parenti né Italia né in Europa". In pratica il quattordicenne, che prima di imbarcasi ha fatto tappa in Libia e in un altro Stato africano, l’altra notte è arrivato ad Ancona.

E ora per lui, a Tolentino, è stata trovata una sistemazione provvisoria ma sicura; non si tratta di una struttura pubblica. Non è stato semplice trovare un posto (sul fronte pubblico era già tutto pieno). "Intanto è stato accolto temporaneamente in un luogo adatto – precisa l’assessore – ed è in ottime mani. Comunque stiamo lavorando per trovare una famiglia affidataria adeguata". Le condizioni del ragazzo sarebbero buone e si procederà con le dovute analisi. "La comunità tolentinate – sottolinea il sindaco Sclavi – con questo gesto si dimostra accogliente e inclusiva. Sarà nostra premura essere vicino a questo ragazzo, che si trova lontano da casa e dalla famiglia, offrendo la migliore ospitalità nell’attesa di definire il percorso più adeguato di tutela sia giuridica che sociale, di concerto con la prefettura di Macerata. Non si può negare a nessuno la possibilità di migliorare la propria vita e di aspirare, giustamente, a un futuro migliore".