I mimi Dekru al Feronia

Dopo i sold out registrati nelle tre date programmate tra ottobre e dicembre dello scorso anno, il 2023 apre il nuovo ciclo di appuntamenti dello Stabile di Innovazione Circense, al teatro Feronia. L’appuntamento è per domenica, alle 18, con gli ucraini Dekru che portano in scena "Anime leggere", uno spettacolo adatto a tutta la famiglia.

Il quartetto protagonista del ritorno del circo a teatro è stato scelto per esibirsi durante l’udienza di Papa Francesco per il Giubileo dello spettacolo popolare, si è aggiudicato numerosi premi, tra cui il Festival mondiale del circo di Mosca e il Festival di clown e mimi di Odessa, e ha stupito i giurati di Ucraina’s got talent e Tu si´ que vales Italia. Con i Dekru, i mimi che lasciano senza parole, lo Stabile di Innovazione Circense, nuovo progetto firmato Circo El Grito, dopo i sold out di Roma al teatro Vascello e gli spettacoli in programma all’Auditorium Parco della Musica, torna a San Severino, con uno spettacolo da tempo voluto dai fondatori e direttori artistici di Circo El Grito, Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini. Scritto e diretto da Liubov Cherepakhina, lo spettacolo vedrà protagonisti Mykyta Cherepakhin, Viktor Chuksin, Nataliia Neshva e Bohdan Svarnyk. La direzione artistica è firmata, invece, da Aleksandr Bezmyatezhnyy. Per informazioni: www.sic-elgrito.com