I Momix per uno show stellare: oggi e domani il gruppo al Rossini

Con i Momix continua la riapertura del teatro Rossini. Oggi e domani spettacolo, in prima ed esclusiva regionale, della compagnia di ballerini-illusionisti diretta da Moses Pendleton, proposto dal Comune di Civitanova, dall’Azienda Teatri e dall’Amat con il contributo della Regione Marche e del MiC, dopo il soldout della settimana scorsa di Dardust. Il gruppo statunitense porta in città l’ultima produzione ‘Back to Momix’, e torna a calcare le scene dopo anni lontani dall’Italia con un titolo che richiama un classico della cinematografia anni ’80. La compagnia vanta quarantatré anni di attività, affronta le sfide della gravità con le acrobazie dei suoi ballerini, protagonisti di innumerevoli spettacoli di successo. I grandi classici della compagnia sono ora restituiti alle luci del palcoscenico con nuova e viva intensità: dagli storici Momix Classics, Passion, Baseball, Opus Cactus, Sun Flower Moon, fino a Bothanica e Alchemy.

Back to Momix è una festa fra Momix e il suo pubblico, un binomio perfetto che da sempre si diverte e si emoziona. Fondatore e direttore artistico di Momix, Moses Pendleton da quasi cinquanta anni è uno dei coreografi e registi più innovativi e più rappresentati d’America. Co-fondatore dell’innovativo Pilobolus Dance Theatre nel 1971, ha fondato la sua compagnia Momix nel 1980. Ha anche lavorato a lungo nel cinema, in tv e nell’opera e come coreografo per compagnie di balletto ed eventi speciali in tutto il mondo, tra cui le cerimonie di apertura delle Olimpiadi di Sochi 2014. Con nient’altro che luci, ombre, oggetti di scena e il corpo umano, con i suoi Momix stupisce il pubblico di cinque continenti da decenni. Per info: Teatri di Civitanova 0733.812936, Amat 071. 2072439. Inizio degli spettacoli alle 21.15.