I "Monti Azzurri" in storie e racconti

Oggi pomeriggio alle 17 nei locali di Pacha Mama in via del Mare a Recanati andrà in scena una speciale narrazione riguardante le leggende dei "Monti Azzurri", come li chiamerebbe Leopardi, con ingresso gratuito. A raccontare queste fantastiche storie sarà Diego Mecenero, redattore alla Eli Editrice, giornalista e autore del libro "Le affascinanti leggende dei Monti Sibillini" (Edizioni Ephemeria-Macerata). L’incontro, supportato da suggestive immagini e musiche inedite, apre un’inaspettata botola a un mondo fascinoso che rende queste terre marchigiane uniche in Italia.