I Monti, da Cingoli a Civitanova. Dieci figli e tante storie vissute

Una grande famiglia che racconta 600 anni di vita. È la storia dei Monti, tra Cingoli e Civitanova. A Villa Pozzo di Cingoli nasce Rosa Compagnucci, che sposa Marino Monti di San Severino. Una coppia laboriosa, che costruisce la propria vita e quella dei dieci figli nel dopoguerra. Nel 1950 la famiglia si trasferisce a Civitanova, in corso Dalmazia, dove Marino avvia una piccola produzione di statuine per presepi; le creazioni raggiungono tutta Italia. Negli anni successivi, la produzione si trasferisce nella nuova casa di via Lazio, ma con il tempo e le partenze dei figli, alcuni anche all’estero, l’attività si spegne. Enrico Monti, uno dei figli, dopo il liceo scientifico Galilei di Macerata, parte per Parigi con l’amico Franco Gaetani per studiare alla Sorbona. Lì riscopre l’anima artistica della famiglia, fondando il laboratorio Pozzo Haute Joaillerie in rue du Beaubourg e poi la boutique Poème sugli Champs-Élysées. Le sue opere di gioielleria diventano simbolo di eleganza e ricerca artistica, esportate in America, Giappone, Kuwait e Sudafrica. Torna più volte a Civitanova, dove porta la sua arte all’Hotel Miramare e apre una seconda boutique in corso Umberto. Oggi, dei dieci figli di Marino e Rosa ne restano sette, la cui età complessiva supera i 600 anni. Vivono tra Civitanova, Porto Sant’Elpidio, Parigi, Toronto e Varese. E nonostante le distanze, il legame non si è mai spezzato: con 17 nipoti e 20 pronipoti, la discendenza che continua a crescere e a ricordare le radici marchigiane.