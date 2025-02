"I morosi resteranno senza acqua"

"Domani farò staccare la fornitura d’acqua potabile in cinquanta abitazioni del palazzo, perché i rispettivi inquilini non hanno pagato le quote condominiali. Non è possibile che io debba pagare con i miei soldi le loro bollette. Ad agosto non rinnoverò il mio mandato, visto che non c’è la volontà di eliminare da qui lo spaccio di droga e anzi ho intenzione di parlare con il prefetto Fusiello". A dirlo è l’avvocato Giovanni Buonocunto, amministratore del maxi condominio River Village di Porto Recanati, che conta al suo interno 180 unità immobiliari. Infatti il legale napoletano è a dir poco arrabbiato per via dei tanti condomini morosi.

"Astea ci ha mandato una bolletta da 30mila euro per i consumi d’acqua potabile, a cui si aggiungono circa 18mila euro di arretrati – spiega Buonocunto –. Ma il vero problema è che negli ultimi tempi anche i residenti italiani hanno cominciato a remarmi contro e a non pagare le quote. Non è possibile andare avanti così. Per questo, a inizio della prossima settimana, anticiperò di tasca mia i 18mila euro che il palazzo deve ad Astea. Però ho deciso che domani staccherò l’acqua in 50 appartamenti abitati dai condomini morosi, i quali devono ancora pagare delle bollette che vanno dai 100 ai 1.400 euro". Ma lo sfogo dell’amministratore di condominio non finisce qua. "Ho già avvertito il sindaco Andrea Michelini – riprende Buonocunto –. Purtroppo mi ero speso per questa causa e Astea si era resa disponibile a installare i contatori singoli. Però ho constatato che nessuno è realmente intenzionato a risolvere i problemi del palazzo. Quindi ad agosto finirà il mio incarico e non lo rinnoverò. Tuttavia vorrei fare un appello alle istituzioni e sarebbe bello confrontarmi con il prefetto di Macerata Isabella Fusiello, per capire se conosce questi giri di spaccio che avvengono qua dentro".

Allo stesso tempo l’avvocato campano si toglie qualche sassolino dalla scarpa. "Rimane il fatto che ho riqualificato l’edificio – riprende –. A marzo finiranno i lavori svolti con il bonus 110%, che ammontano a 10 milioni e sono consistiti nell’efficientamento energetico e nell’aver messo a nuovo caldaie e condizionatori. Non solo: quando mi sono insediato il condominio aveva 400mila euro di debiti, che oggi sono scesi a meno di 50mila. Addirittura avevo comprato tre abitazioni nel palazzo, in quanto facevo da pendolare, ma adesso le dovrò per forza vendere".