I motociclisti: "Autovelox trappola, non veniamo più a Bolognola"

Da qualche giorno su Facebook è nato il gruppo pubblico ’Motociclisti che non vanno a Bolognola’. "Gruppo che nasce dopo aver visto le soluzioni che il Comune ha attivato per fare cassa a discapito di motociclisti e automobilisti e che, oltre a dover pagare il parcheggio in montagna, rischiano di prendere la multa ogni volta che scendono o salgono per e da Fiastra in direzione Pintura" spiegano i promotori. Ieri sera erano già circa 300 i membri. Nel mirino, in particolare, l’autovelox con il limite di 30 chilometri orari (nella strettoia del campanile). "Chiunque abbia preso la multa è pregato di segnalarlo qui o in privato – è l’invito del gruppo social -. In tal modo potremo verificare il numero di persone coinvolte e preparare in futuro un eventuale ricorso collettivo. Specificare anche la velocità rilevata, l’importo della multa, i punti persi, se è stata già pagata oppure se è stato intrapreso l’iter per il ricorso al giudice di pace". "È possibile prendere una multa andando a 42 chilometri orari in discesa e in coppia in moto? Ebbene sì – scrive un utente -. La multa è di 145 euro (se paghi entro 6 giorni) e ti tolgono anche tre punti dalla patente. L’autoveloxradar sta su un lato della strada ma funziona in ambo i sensi, ed è coperto da fogliame e rami; non si riesce nemmeno a vedere giungendo da Pintura. Inoltre è installato su un palo della illuminazione, pertanto si mimetizza ulteriormente". Altri si lamentano dei parcheggi a pagamento a Pintura. Ma c’è anche chi, di contro, si dice contrario a questa sorta di "boicottaggio". "Io non boicotto la mia terra anzi cerco di fare il possibile per aiutarla – scrive un altro - dopo che ha subito il terremoto e le restrizioni Covid".