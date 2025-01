I motori di ieri rombano in piazza per "240 minuti sotto le stelle"

Domani alle 16.30 in piazza della Libertà a Macerata romberanno i motori di cinquanta auto d’epoca per la "240 minuti sotto le stelle". È la 18esima edizione della corsa a cronometro libero organizzata dal club Caem/Lodovico Scarfiotti. L’evento metterà di fronte gli equipaggi con i migliori specialisti del centro Italia, che dovranno coprire un percorso di circa 100 chilometri nel maceratese, lungo i quali ci saranno sei sezioni di prove di abilità e i controlli che stabiliranno le tempistiche. Una volta ufficializzati i partenti ci sarà il saluto del vicesindaco Francesca D’Alessandro, dell’assessore Riccardo Sacchi, del commissario delegato Asi e dello staff.

Le auto d’epoca toccheranno le località di Montelupone, Potenza Picena, Porto Potenza Picena e Porto Recanati dove terminerà la prima parte dell’evento; dopo una breve sosta la manifestazione riprenderà per il secondo settore verso Chiarino di Recanati, Sambucheto e Villa Potenza per ritornare a Macerata, dove il primo equipaggio chiuderà il proprio impegno alle 20.30 circa nuovamente in Piazza della Libertà. Le auto d’epoca resteranno in esposizione per alcune ore.

La manifestazione si concluderà con la cena prevista nel teatro della Filarmonica, durante la quale saranno premiati i migliori classificati, le vincitrici della classifica femminile e della young. La "240 minuti" è organizzata dal 2006. Il primo successo è stato conquistato dal socio Caem Luigino Senigagliesi su Lancia Fulvia Sport Zagato del 1972; l’albo d’oro vede tra i plurivincitori anche il leggendario Gian Paolo Paciaroni, tuttora protagonista a quasi novant’anni, e l’umbro Marco Gaggioli.