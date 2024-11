I Nas nelle mense scolastiche. Scatta una segnalazione all’Ast

Mense scolastiche nel mirino dei Nas, una su quattro è irregolare. Tra queste, sotto la lente dei carabinieri anche sei mense che si trovano in provincia di Macerata. E una, a Camerino, è stata segnalata all’Azienda sanitaria territoriale per inadeguatezze igienico-sanitarie.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, il Comando carabinieri per la tutela della salute, d’intesa con il ministero della salute, ha avviato una campagna di controlli a livello nazionale volta alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento nel settore della ristorazione all’interno degli istituti scolastici. Le attività ispettive sinora condotte – e che continueranno nel corso di tutto l’anno scolastico – hanno interessato oltre 700 mense scolastiche di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, dalle scuole dell’infanzia agli istituti superiori e universitari. In media, in quasi una mensa su quattro (circa 170) sono state riscontrate irregolarità che, nella maggioranza dei casi, hanno riguardato carenze igienico-strutturali (diffusa umidità, formazioni di muffe, presenza di insetti e di escrementi di roditori) e di autorizzazioni.

Relativamente alla regione Marche, sono stati effettuati 19 controlli in altrettante mense scolastiche. Sei quelle controllate nel territorio Maceratese, da cui è scaturita una sola segnalazione all’Azienda sanitaria territoriale per inadeguatezze igienico-sanitarie, relativamente a quanto segnalato in una mensa a Camerino. Per quanto riguarda le inadeguatezze, si tratta di piccoli inconvenienti igienico-sanitari (danneggiamento delle guarnizioni dei frigoriferi, rottura delle zanzariere, mancanza delle soluzioni di continuità dei pavimenti, presenza di muffa o umidità ed altre) che vengono evidenziati in seguito ai controlli sia nei locali sia sulle attrezzature.