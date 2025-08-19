I negozi e la sfida di agosto: "Niente ferie, diamo un servizio. In giro ci sono tanti turisti"

A Macerata il turismo cresce. La città è visitata anche ad agosto: in centro si vedono gruppi di turisti, ma molti negozi in questi giorni subito dopo Ferragosto sono chiusi. Chandra Ricci, turista torinese arrivata in città con un nutrito gruppo dopo un tour nel sud Italia, racconta: "Abbiamo visto la città, soprattutto la parte storica. Ho apprezzato molto la torre dell’orologio. La guida ci raccontava che nel periodo scolastico la situazione è più vivace, ma la tappa è stata molto gradita". Dello stesso gruppo di turisti fa parte anche Barbara Fornasini. "Abbiamo visto il museo di palazzo Buonaccorsi, questa veloce sosta ci ha fatto scoprire posti bellissimi. Visitiamo fra poco l’arena Sferisterio, le Marche tutte sono belle – dice insieme con la sua amica Carmen –, la città è normale non sia piena, sono comunque giorni di festa".

La capogruppo del tour, Maria Rosa Ferrero, fa presente che a Macerata "andrebbero aperti negozi di prodotti enogastronomici tipici. Abbiamo trovato poco, a differenza di molte città pugliesi che abbiamo girato. È la seconda volta che vengo qui, e in un sabato normale qualche negozio nel centro dovrebbe esserci, qui non abbiamo trovato aperto quasi nulla". Alessandro Valentini viene con la sua famiglia da Rieti e spiega che "siamo venuti nelle Marche soprattutto per andare a vedere la casa di Leopardi a Recanati. Qui vediamo il centro storico, e siamo curiosi dell’uscita degli automi a mezzogiorno dalla torre in piazza".

Anche i commercianti che in questi giorni sono aperti spiegano le ragioni di rinunaciare in questo periodo a qualche giorno di ferie e non abbassare le serrande dei negozi. Monica Mattiacci, che ha un’attività in corso Matteotti, fa presente che "nella settimana di Ferragosto i turisti non mancano, bisognerebbe essere predisposti, la città va resa fruibile, compatibilmente con le ferie, anche questo periodo. La risposta, visti i turisti, c’è".

Nel negozio Celeste abbigliamento, Daniela Stortini racconta che "ci sono turisti e maceratesi che passeggiano. Qui riusciamo a gestire le ferie del personale, si prova a dare una bella immagine della città, che architettonicamente merita e che dovrebbe essere vissuta anche dai cittadini. Tra i commercianti, chi non ha possibilità di chiudere mai approfitta di questi giorni, di bar aperti comunque ce ne sono". Maria Stefania Conti è una guida turistica abilitata, e sulle visite in città dice che "il grande richiamo turistico per Macerata è lo Sferisterio, in provincia poi va forte Recanati, e nell’anconetano Loreto". Un’altra commerciate, Alessandra Cerfoglio, ha un’erboristeria in centro storico e spiega che "vale la pena restare aperti. Non vedo molti maceratesi, ma i turisti ci sono, vanno accolti. Stare aperti è anche un servizio, e comunque un po’ di giro, con i turisti, si crea". Anche i ristoratori sono dello stesso avviso. Andrea Orazi, titolare del Quartino in corso della Repubblica, racconta che "il turismo negli ultimi sei o sette anni è cresciuto. A Ferragosto abbiamo avuto 130 persone, tra pranzo e cena".

La bottega Marchigiana, in corso Matteotti, offre diversi prodotti tipici della regione. Julia Bizzarri spiega che "con l’Opera e i concerti i turisti ci sono, sia italiani che dall’estero. Le persone vogliono tornare a casa non solo con l’esperienza del teatro, ma anche con qualche tipico sapore. I prodotti più gettonati sono la pasta di Aldo e quella Mancini, e per l’olio il prodotto dell’azienda Valeri, oltre ai nostri vini".