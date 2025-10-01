I neo cinquantenni festeggiano insieme

Tolentino (Macerata) 1 ottobre 2025 - Una serata da ricordare quella

che ha visto protagonisti i nati del 1975 di Tolentino: si

sono ritrovati per festeggiare insieme i cinquant’anni

al ristorante Chiaroscuro di Belforte del Chienti. L’atmosfera è stata resa unica dalla presenza di tanti amici d’infanzia, compagni di scuola, persone che, dopo anni, si sono

ritrovate con lo stesso spirito di un tempo. Grazie alla generosità di alcuni ragazzi del ‘75 che hanno deciso di sponsorizzare la festa e al prezioso contributo di commercianti di Tolentino che hanno offerto i

premi per la lotteria, è stato possibile raccogliere una donazione solidale che andrà a favore del G.AL.T, gruppo Alzheimer Tolentino. «Un gesto concreto che ha dato un valore ancora più profondo alla serata – spiega il Comitato classe 1975 --. Un momento simbolico e ricco di significato poi è stato il passaggio della chiave; a consegnarla sono stati i rappresentanti del comitato dei nati nel 1974, presenti anche loro alla festa« Tantissimi i partecipanti, da tutte le parti d’Italia e non solo. Sono arrivati appositamente per la festa coetanei che attualmente abitano in Francia, Svezia e Inghilterra.