I neodiciottenni rispondono all’appello dell’Avis

Un cordiale momento conviviale ha concluso l’incontro organizzato dal direttivo della sezione Antonio Galloppa dell’Avis di Cingoli, per sensibilizzare i neo-18enni sui valori e le finalità della donazione. Ha partecipato alla serata l’assessore alla cultura Jacopo Coloccioni. Oltre una trentina le presenze giovanili nella sala dell’Arena delle luci in cui Floriana Crescimbeni, presidente del sodalizio avisino, ha illustrato i dettagli pratici della donazione. Dell’altruistico gesto ha evidenziato l’aspetto scientifico l’ematologo Gabriele Marchegiani, intrattenendo sulla necessità d’uno stile di vita sano, indice del rispetto individuale e verso la società. "Stare in buona salute – ha sottolineato Marchegiani – è anche fondamentale per donare sangue e plasma, volontà che non avrà mai un pagamento né un ringraziamento da parte di chi fruisce del compimento dell’atto, che consente a persone sconosciute di superare difficoltà e pericoli per l’esistenza". Sull’importanza sociale della donazione ha insistito la professoressa Catia Bartolelli del liceo Leopardi, che con encomiabile disponibilità affianca l’Avis nelle iniziative promozionali. Enrico Brunori, Mattia Francioni, Nicola Carotti, Ginevra Bravi e Sofia Fogante hanno proposto le loro testimonianze. E Sara Francucci, donatrice e poetessa cingolana, ha letto un componimento sul tema.

Gianfilippo Centanni