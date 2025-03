"I nostri cari uccisi da una valanga. Ma di inadempienze e incapacità"

Le motivazioni della Cassazione sulla sentenza del 3 dicembre scorso sulla tragedia dell’Hotel Rigopiano mettono al centro la Regione Abruzzo per la carta valanghe, e la provincia di Pescara per la strada bloccaa dalla neve. Ma lo spauracchio per i familiari delle 29 vite spezzate quel maledetto 18 gennaio 2017 resta la prescrizione.

"Già dalla sentenza del 3 dicembre – commenta Paola Ferretti, mamma di Emanuele Bonifazi, il 31enne di Pioraco receptionist del resort, tra le 29 vittime di Rigopiano – avevamo intuito che la visione di quanto accaduto stava finalmente cambiando, e che si stava dirigendo verso la verità che chiediamo da anni. Da più di otto lunghissimi e logoranti anni stiamo lottando per dare ai nostri angeli la giustizia che meritano, visto che sono stati abbandonati a morire lassù, in trappola come topi. Ho sempre creduto che non è stata la valanga di neve a uccidere Emanuele, bensì una valanga di incapacità e inadempienze. Siamo dovuti uscire dall’Abruzzo per ottenere una parte della verità, mai considerata prima. Oggi, con le motivazioni della Cassazione, possiamo ritenerci soddisfatti per gli imputati della Regione e della Protezione civile, perché li abbiamo sempre ritenuti tra i maggiori responsabili. Resta tanto rammarico per gli imputati che molto probabilmente vedranno cadere in prescrizione le accuse: l’ennesima pugnalata, un’insopportabile beffa. La prescrizione equivale a una sorta di limbo, in cui non si è colpevoli ma neanche innocenti. Due anni di indagini e quattro per arrivare al giudizio di primo grado, poi la scelta del giudice di modificare l’accusa da disastro colposo a omicidio colposo, hanno segnato le sorti del processo. Purtroppo non riesco più a credere nella buona fede, non ci riesco più. Grande dispiacere anche per alcuni indagati mai portati a giudizio. Possiamo solo sperare che venga fissato al più presto l’appello bis e si riesca a giungere al termine di questo travagliato processo, per i nostri cari morti in una tragedia che si poteva evitare e per noi familiari sfiniti da questi anni di dolore, di attesa e di ingiustizie subite".

"Lo ha detto la Cassazione: prescindere dalle nozioni scientifiche in un processo equivale a far regredire il diritto alla superstizione – ha commentato il comitato delle vittime presieduto da Gianluca Tanda, fratello di Marco, pilota 25enne di Castelraimondo –. Per due gradi di giudizio si sono concentrati sulle persone sbagliate". Il comitato ribadisce il ruolo della carta valanghe, mai approvata, e della strada bloccata dalla neve. "E il mancato uso degli elicotteri? La Cassazione lo scrive: “non è stata indagata né in primo né in secondo grado” la possibilità di usare gli elicotteri militari per intervenire cinque ore e mezza prima della tragedia".

Lisa Grelloni