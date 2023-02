"I nostri giovani fuggono all’estero"

di Franco Veroli

"Sono ben 18.363 i maceratesi under 30, il 21,9% del totale in provincia, non più residenti in Italia. Numeri drammatici che fanno il paio con quelli della denatalità e che spiegano perché oggi le imprese non riescono a trovare le figure professionali che cercano". Maurizio Tritarelli, presidente della Cna di Macerata, commenta i dati Istat sulla fuga di giovani italiani all’estero, che evidenziano come una delle province più interessate sia quella di Macerata. Questa, infatti, si colloca all’undicesimo posto in Italia, in termini percentuali calcolati sul totale della popolazione under 30, e all’ottavo posto per numero assoluto di giovani iscritti in un Paese estero. "Peggio di noi – evidenzia Tritarelli – solo province del sud come Cosenza (47.820 giovani in fuga, 24,7%), Agrigento (46.726, 36,7%), Potenza (32.100, 33,4%), Enna (22.223, 47,8%)". Secondo l’Istat, negli ultimi dieci anni si sono trasferiti fuori dai confini nazionali 239mila giovani, mentre sono rientrati appena in 82mila. "Stiamo parlando di giovani, cioè del nostro futuro – continua Tritarelli – e, per di più con un alto livello di formazione. Il primo effetto negativo riguarda la composizione sociale e culturale della popolazione. Questa fuga incide sulla perdita del numero di imprese che, non avendo prospettive di ricambio generazionale, preferiscono chiudere i battenti. Preoccupano, infine, i numeri di quanti faranno ritorno, visto che sono meno di un terzo; e di quanti scelgono di studiare all’estero, considerando che siamo in una regione con quattro atenei. Le aree interne hanno bisogno di questi giovani per ripartire".