"I nostri laghi sono pieni Il problema è l’agricoltura"

Magari ci hanno infastidito, ma le precipitazioni di questa primavera sono state preziose. Non devono però trarci in inganno: c’è qualche segnale positivo, ma sono ben lontane dall’aver colmato il deficit idrico accumulato nel corso degli ultimi anni, caratterizzati da frequenti periodi siccitosi. L’acqua, insomma, era ed è sempre più preziosa. Proprio per questo, dovendo fare i conti con i cambiamenti climatici, dobbiamo imparare a "catturarla" quando arriva, ed evitare gli sprechi. In provincia di Macerata ogni giorno, nei quasi 5mila chilometri di rete, si perdono per strada 8,53 metri cubi d’acqua a chilometro, vale a dire il 36,6% del totale: ci sono tante condotte colabrodo da sistemare. Ma c’è un altro versante, quello dell’agricoltura, a cui – peraltro – si riferisce la maggior parte del fabbisogno e consumo di acqua. "Le precipitazioni sono state importanti. I nostri laghi (Castreccioni, Mercatale e Gerosa) sono pieni. Ma sono contento solo a metà, perché la stragrande maggioranza degli agricoltori non sono serviti da noi e anche quest’anno dovranno misurarsi con gli effetti della siccità", evidenzia Claudio Netti, presidente del Consorzio di bonifica delle Marche.

"Dei 60mila ettari di superficie irrigua in regione – prosegue – solo 20mila possono contare sull’acqua del Consorzio, mentre per gli altri 40mila ci si serve di pozzi e pompe per attingere l’acqua dalle falde sotterranee, con costi energetici rilevanti". Il problema maggiore è che nelle valli del Potenza e del Chienti (ma anche in quelle dell’Esino e del Musone) non ci sono impianti di irrigazione. "Noi siamo riusciti a garantire l’acqua mantenendo inalterati i costi, riuscendo persino a ridurre le tariffe – prosegue Netti –, mentre negli altri casi gli agricoltori hanno dovuto far fronte a costi cresciuti di trequattro volte che hanno messo in difficoltà molte aziende. La siccità, insomma, sta creando le premesse per una riduzione del reddito in agricoltura. Una vigna irrigata porta ad una produzione di 140180 quintali; in presenza di siccità non si arriva a 60".

In relazione a questo, ma anche ai consumi domestici, Netti ritiene che si debba procedere ad una razionalizzazione dell’uso dell’acqua. "In un prossimo convegno presenteremo un nostro progetto per ampliare gli impianti di irrigazione e non solo. Certo è che se non vogliamo andare incontro a periodi sempre più difficili è necessario affrontare la tropicalizzazione del clima e fare scelte conseguenti. A partire da un dato: nelle Marche ogni anno arrivano dal cielo 8 miliardi di metri cubi d’acqua. Sa quanta ne riusciamo a intercettare e trattenere? Appena 140 milioni, tra Enel e Consorzio di bonifica". Insomma, servirebbero più invasi, non necessariamente grandi, come ce ne sono in altre regioni italiane e in tutta Europa. "Accantonare" acqua per le campagne aumenterebbe le disponibilità per gli usi domestici con conseguenti vantaggi per tutti.

Franco Veroli