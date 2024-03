"I nostri prodotti non sono pagati il giusto": "Le farine alternative? Io sono contrario"

Alcuni fra noi hanno sentito il parere di qualche agricoltore della zona su quanto sta accadendo nelle ultime settimane. Un imprenditore locale - S.F. le sue iniziali - dice di aver partecipato alla protesta degli agricoltori andando a Jesi con il trattore. Secondo lui i problemi principali sono i prodotti sottoprezzo e i trasporti di prodotti, come le farine alternative, che provengono dall’estero. "Le coltivazioni di questa stagione – aggiunge – stanno scarseggiando per la mancanza di pioggia. In più, per il riscaldamento globale e i forti venti, le piante fiorite risultano danneggiate". Infine, abbiamo chiesto quale fosse il trattore da lui maggiormente usato. Risposta: "È il ‘John Deere’ 83830 con le ruote di gomma". Poi abbiamo sentito S.Z., pure lui imprenditore agricolo della zona, il quale non ha partecipato alla protesta per motivi lavorativi, pur appoggiando i manifestanti. "I problemi – spiega – sono riconducibili alla svalutazione dei prodotti. La stagione, per chi produce formaggi e cereali, è negativa. Le farine alternative? Ora se ne parla tanto, ma pure io sono contrario perché la farina è stata sempre fatta con i cereali e non con i grilli". A livello di trattori il mezzo preferito da S.Z. è il "Fendt", ma lo giudica a pari merito con il "Claas".

Nicola Iegiani, Federico Pelucchini, Debora Piersanti, Noemi Pescetelli, Luca Zamponi, Zoe Compagnucci 2ªA