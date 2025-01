I nostri teatri candidati all’Unesco. Arriva il via libera del ministero

"Il dossier dei Teatri condominiali all’italiana promosso dalla Regione Marche sarà candidato a Patrimonio Mondiale dell’Umanità". C’è soddisfazione nelle parole di Francesco Acquaroli, presidente della Regione. "Un grande risultato – aggiunge – frutto di un enorme lavoro portato avanti negli anni per il quale ringrazio chi si è adoperato, il Ministero della Cultura e il Ministero per gli affari esteri."

"Il sistema dei teatri condominiali all’italiana tra XVIII e XIX secolo nell’Italia centrale" è il sito seriale che Marche, Emilia-Romagna e Umbria, col supporto del ministero della cultura, candideranno nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco. Per la precisione sono 18 teatri, 14 marchigiani, 2 umbri e altrettanti della Romagna, selezionati per caratteristiche stilistiche, costruttive e tipologiche, si tratta di teatri condominiali o delle accademie, finanziati dai proprietari dei palchetti.

Nelle Marche la lista comprende il Lauro Rossi di Macerata, il Vaccaj di Tolentino, il Feronia di San Severino, il Mugellini di Potenza Picena, il Persiani di Recanati; il Gioachino Rossini di Pesaro, il teatro della Fortuna di Fano, il Bramante di Urbania, il Pergolesi di Jesi, il Gentile da Fabriano di Fabriano; il teatro comunale di Porto San Giorgio, il teatro Dell’Aquila di Fermo, il Serpente Aureo di Offida e il Ventidio Basso di Ascoli. In Emilia-Romagna il teatro Carlo Goldoni di Bagnacavallo e l’Angelo Mariani di Sant’Agata Feltria; in Umbria il teatro sociale di Amelia e il Gian Carlo Menotti di Spoleto. "Si tratta – dice il sottosegretario Gianmarco Mazzi – di un patrimonio straordinario".

La candidatura sarà sottoposta all’esame degli organismi consultivi del Comitato del Patrimonio Mondiale e poi, nel 2026, alla valutazione del Comitato della Convenzione del 1972. "In particolare – dice Acquaroli – ringrazio Giorgia Latini, già assessore regionale alla cultura, per aver avuto questa intuizione e Chiara Biondi, attuale assessore, per aver portato avanti il dossier. Ora parte la corsa per Parigi dove la candidatura sarà sottoposta all’esame degli organismi consultivi del Comitato del Patrimonio Mondiale e, nel 2026, alla valutazione finale".

Nei mesi scorsi l’opposizione aveva sollevato una polemica perché non era stato inserito lo Sferisterio tra i teatri ritenuti idonei per la candidatura, l’assessora Katiuscia Cassetta aveva risposto che sono stati seguiti dei precisi criteri incentrati sul cosiddetto teatro all’italiana. La polemica era poi sfociata in anche in consiglio regionale.