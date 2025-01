I numeri delle feste di Natale. Dalle luminarie ai mercatini, il Comune sborsa 140mila euro

"Oltre 6mila presenze per la pista di pattinaggio che si aggiungono alle tantisisme persone che hanno affollato il centro nei giorni di festa". Sono i numeri del Comune, soddisfatto per l’andamento delle festività natalizie. E mentre si avvicina l’ultimo appuntamento (domenica c’è il tradizionale "San Julià d’inverno, l’alzata della stella", promosso dal Cif), arrivano anche i conti del cartellone natalizio, per il quale l’amministrazione ha sborsato 140mila euro. "Le festività stanno volgendo al termine così come erano iniziate, con piazze e vie piene di bambini, famiglie, sorrisi, entusiasmo – commenta il sindaco Sandro Parcaroli –. ‘Macerata per Natale’ non è più slogan ma modo di essere di una città finalmente aperta, serena, attrattiva; questa è la città che ci piace e il lavoro sinergico degli assessorati e delle associazioni, che ringrazio per la dedizione e per la passione, sta dando ottimi frutti".

Tra le principali attrazioni, oltre al pattinaggio su ghiaccio, il Capodanno in piazza con migliaia di presenze, i mercatini, le luminarie, le castagnate, le mostre e gli appuntamenti culturali, il pranzo solidale del 24 dicembre, i villaggi di Babbo Natale e Harry Potter, i concerti, i laboratori per bambini e il tradizionale appuntamento con Miss Befana. La pista di pattinaggio ha chiuso i battenti con una giornata di presenze record per l’Epifania, in concomitanza con Miss Befana. Zero18 nonsoloeventi e Mad Events, co-organizzatori dell’attrazione di piazza Battisti, hanno ringraziato il Comune, la Camera di commercio, gli enti patrocinatori, il Centrale Macerata e Palazzo Cortesi, e soprattutto "le tantissime persone intervenute con oltre 6mila presenze e con l’aggiunta di circa 10mila accompagnatori. La scelta di piazza Battisti si è rivelata più che soddisfacente, uno scenario adatto; il loggiato di Palazzo degli Studi ha costituito un’ideale tribuna per i tanti accompagnatori".

Quanto ai conti, il Comune ha previsto quasi 140mila euro di contributi erogati alle varie assoociazioni che hanno organizzato le diverse manifestazioni o necessari per il pagamento delle spese legate alla sicurezza e all’elettricità. La quota più importante, circa 40mila euro, è stata destinata all’allestimento delle luminarie, altri 11mila euro sono stati pagati alla Iso Group Srls di Recanati per l’organizzazione del Capodanno in piazza, 8.150 all’associazione Mad Events di Ascoli per animazione. Altri 7.500 euro sono stati destinati alle frazioni: nello specifico 2.500 euro alla Pro loco di Piediripa per le luminarie e l’animazione, 1.500 euro al Comitato festeggiamenti di Sforzacosta e 3.500 euro alla Pro loco di Villa Potenza per le luminarie, l’animazione turistica e la realizzazione dell’appuntamento Miss Befana. Poco più di 17mila euro sono stati investiti per gestire la sicurezza. Poco meno di 5mila euro sono stati investiti nella promozione dei vari eventi tra giornali online e radio.

Previsti anche contributi a favore delle associazioni di commercianti: 4mila euro sono stati destinati all’associazione Commercianti Macerata del presidente Paolo Perini, mentre 1.500 sono andati all’associazione Commercianti Centro Storico Macerata rappresentata da Giuseppe Romano, per l’organizzazione dei mercatini natalizi. Alla Pro Loco di Macerata, invece, sono stati assegnati 4mila euro per l’organizzazione dei mercatini che si sono tenuti in corso Cairoli e in via Zincone. Sul fronte "musicale", infine, 20mila euro sono stati complessivamente assegnati ai Pueri Cantores (10mila), Associazione musicale Salvadei (3mila), Orchestra dei fiati di Macerata (2mila) e Associazione Ut.Re.Mi (5mila) per l’organizzazione dei vari concerti.