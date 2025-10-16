I numeri dell’Inps: "Disoccupazione in lieve crescita"

"Registriamo un leggero aumento della disoccupazione, quindi anche delle ore autorizzate di cassa integrazione e Naspi. L’Inps ha ridotto i tempi di erogazione dei servizi, ma le pensioni stanno diminuendo nell’importo medio". L’Istituto nazionale di previdenza sociale rendiconta l’anno 2024. Alla Mozzi Borgetti di Macerata sono stati illustrati i dati relativi ai principali servizi erogati. Tra gli interventi, quello del direttore maceratese Marco Mancini, che ha evidenziato come "i due terzi della popolazione italiana si interfaccia con il nostro istituto. Il mercato del lavoro evidenzia un aumento del tasso di disoccupazione, che però è inferiore alla media nazionale. Per velocizzare i servizi ci stiamo avvalendo sempre più dell’ausilio dell’intelligenza artificiale. La popolazione diminuisce e va segnalato, nel mondo del lavoro, un importante gender gap". La direttrice regionale Inps Emanuela Zambataro ha spiegato in proposito che "nelle Marche solo il 36% dei neoassunti a tempo indeterminato sono donne. Quelle titolari di pensioni ‘povere’, cioè di assegno sociale, sono il 66%. Bisogna riflettere sulla condizione di fragilità femminile, soprattutto nella vecchiaia. La pensione di una donna che lavora nel privato da dipendente è inferiore a quella di un uomo del 48,6%. Nel pubblico il differenziale è ‘soltanto’ del 25,7%. Tra i parasubordinati, si arriva al 50,6%". Zambataro ha parlato anche di un altro tema, quello della riforma della disabilità, che è in sperimentazione in provincia dal primo di ottobre: "Ha un approccio volto a personalizzare le esigenze e semplificare il procedimento". Per Elisabetta Cristallini, vicepresidente del comitato provinciale, "le sfide per il futuro non mancano. Incertezza economica, invecchiamento della popolazione, transizione digitale e sostenibilità devono essere affrontate insieme, restando vicini ai cittadini".