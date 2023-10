I nuovi servizi utili all’infanzia

‘Nuovi servizi per l’infanzia’ è il titolo dell’incontro che si terrà sabato, alle ore 17, nella sala Cecchetti della biblioteca comunale, con il focus dell’esperta Alessandra Contigiani. Scopo dell’iniziativa è "presentare le possibilità offerte dalla normativa nazionale e regionale in fatto di servizi educativi all’infanzia integrativi e servizi di cura all’infanzia innovativi, in un’ottica di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei genitori". Tutti infatti possono trarre vantaggio da tali opportunità: i bambini, che possono usufruire di più servizi, le famiglie, in particolare le donne, in ottica di pari opportunità, gli enti locali, i privati cittadini e le aziende. Al centro dell’attenzione, il panorama europeo dei servizi, la normativa nazionale e regionale di riferimento, i servizi integrativi e o innovativi attivati da enti locali e da privati, i costi in termini di bilancio e le opportunità imprenditoriali e lavorative soprattutto per quanto concerne gli incentivi all’occupazione femminile e le iniziative di auto mutuo aiuto. Il programma dell’appuntamento prevede i saluti dell’assessore all’infanzia Barbara Capponi, della consigliera provinciale di Parità Deborah Pantana e poi la relazione di Contigiani, ideatrice e responsabile di "Tagesmutter e nidi di famiglia autonomi". Al termine dell’approfondimento, ci sarà spazio per le domande del pubblico. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è ad ingresso libero ed è gradita la prenotazione all’indirizzo mail nuoviserviziperinfanzia@gmail.com oppure telefonando al 333585410.

f. r.