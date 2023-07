I padroni dormono, rubati soldi e oro

Brutta sorpresa per una famiglia di Treia, che mercoledì mattina, al risveglio, ha scoperto di aver ricevuto la spiacevole visita dei ladri. È successo nella zona di Collevago. Dopo mezzanotte, quando in casa tutti dormivano, i malviventi si sono infilati da una finestra del bagno al piano terra, lasciata aperta. In pochi minuti hanno preso una borsa con dentro un portafogli e alcuni gioielli in oro. Nessuno si è accorto di nulla fino al mattino, quando alcune cose spostate nell’appartamento hanno fatto capire cosa era successo nella notte.

La borsa è stata ritrovata a terra nel cortile, dove i ladri l’hanno abbandonata appena usciti dalla casa. Il valore della refurtiva, tra oro e contanti, ammonta a circa 1.200 euro.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per provare a individuare i responsabili. Quanto avvenuto può servire a mettere in allarme tutti, ricordando di non lasciare le finestre aperte per evitare ingressi di malintenzionati.