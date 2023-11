"I parcheggi della piazza per i residenti"

Riservare alcuni parcheggi di piazza della Libertà e piazza San Giovanni ai residenti del centro. La proposta verrà formalizzata in un ordine del giorno, che verrà presentato nel prossimo consiglio comunale, dalla consigliera Sabrina De Padova (lista Sandro Parcaroli sindaco) che si è fatta portavoce delle istanze di alcuni residenti del centro. "Sono diversi i cantieri presenti in centro che, negli ultimi mesi, hanno ridotto sensibilmente i parcheggi riservati ai residenti – spiega –. Tutti, specialmente gli anziani e le famiglie con bambini, quindi, nonostante abbiano pagato per ottenere il diritto al parcheggio in centro storico, non possono più usufruire di un diritto acquisito, poiché mancano stalli che possano soddisfare le esigenze di tutti. Per questo vista la sensibilità dell’amministrazione sul tema parcheggi, avendo predisposto diversi stalli in piazza della Libertà e considerati gli introiti di questi anni derivanti dal nuovo parcheggio, chiederò all’amministrazione di riservare alcuni posti per gli abitanti del centro, utilizzando i parcheggi di piazza Libertà, piazza San Giovanni e i parcheggi limitrofi al centro". Oltre all’ordine del giorno, la consigliera di maggioranza presenterà anche un’interrogazione sull’utilizzo del teatro Lauro Rossi. "Serve oggettività sui criteri da adottare per concedere il teatro – conclude –, poiché la cultura non dovrebbe avere pregiudizi, a differenza di quanto accaduto nei giorni scorsi, vista la mancata concessione del teatro all’evento del professor Galimberti, tenutosi poi alla Filarmonica".