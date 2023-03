I parcometri ancora rifiutano il bancomat

Non tutti i nuovi parcometri attivati nella zona blu della città accettano le carte di credito per pagare la sosta. Sono stati acquistati per sostituire quelli vecchi, mandati in pensione proprio con l’obiettivo di adeguare Civitanova agli standard più evoluti in merito al sistema di pagamento del pedaggio, ma su molte colonnine installate in centro la Civita.s (società comunale che gestisce il servizio) ha fatto attaccare dei fogli con la seguente scritta: ‘Al momento su questo parcometro è consentito il pagamento con le sole monete. No bancomat, no carte di credito’. Con tanti saluti alla motivazione che ha legittimato la scelta di acquistarne una decina di nuovi, sono passati parecchi mesi e si sta punto e accapo. In piazza XX Settembre, ma anche in via Cecchetti gli impianti funzionano solo con i contanti e con un’unica novità rispetto al passato: quella dell’obbligo di inserire la targa della macchina, pena la mancata erogazione del tagliando. Questo mentre in altre città il pedaggio per il parcheggio si paga tranquillamente con l’uso di carte di credito e bancomat se non, addirittura, dagli smart phone con la funzione di app che consentono l’addebito diretto in conto corrente. Quanto alla sostituzione dei vecchi parcometri si è provveduto a metterli fuori uso con un metodo artigianale, che non è un bel vedere: la Civita.s si è procurata dei grossi sacchetti neri (quelli dell’immondizia) con cui ha incappucciato le colonnine fuori uso, che se ne stanno così conciate ormai da mesi e non è un bel vedere. Incappucciata sotto un sacco nero anche la cassa automatica vicino ai semafori di corso Umberto che doveva servire per regolarizzare le sanzioni comminate dagli ausiliari del traffico.