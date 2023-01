"I parendi de Roma" al Lanciano Forum

La rassegna "Il teatro delle armonie" propone per sabato, alle 21.15 al Lanciano Forum di Castelraimondo, una commedia dialettale: "Li parendi de Roma", un testo scritto e diretto da Gabriele Mancini. Sul palco, la compagnia La Nuova di Belmonte Piceno. "Ambientato negli anni Settanta – si legge nelle note di regia –, è un divertente spaccato su due famiglie di origine marchigiana, una rimasta nella terra natale, l’altra, illusa dal fascino della città, trasferitasi a Roma con la speranza di ammorbidire e svecchiare il proprio stile di vita". L’ingresso è 10 euro; per info e prenotazioni 3382595480 o 3357681738. Sarà in funzione un servizio navetta per arrivare al Lanciano Forum e per il ritorno (partenza dal piazzale della chiesa Sacra Famiglia, vicino alla sede comunale, alle 20.45; per motivi logistici e organizzativi, è gradita la prenotazione telefonica al 3382595480).