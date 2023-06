"I pazienti preferiscono la sanità privata"

di Francesco Rossetti

"Tempi lunghi e sfiducia: il 55 per cento degli accertamenti sostenuti dai miei pazienti avviene in regime privato". Un allarme lanciato dal medico di medicina generale Tommaso Claudio Corvatta, autore di un’indagine su 455 esami e 332 analisi (totale 787 accertamenti) sostenuti dai suoi ‘mutuati’ tra il 14 febbraio e il 14 maggio di quest’anno. Risultato: oltre la metà effettuati a "totale carico del paziente", che restituisce un quadro non proprio rassicurante della situazione sanitaria locale. L’ex sindaco della città costiera ha illustrato i "dati sconsolanti" nel convegno di giovedì sera ‘Servizio sanitario, che fine fai?’, tenutosi al ‘Caffè La Galleria’. "I numeri peggiorano ulteriormente – prosegue l’analisi di Corvatta – se dagli accertamenti si tolgono quelli fatti per controllo, al centro antidiabetico, gli oncologici e gli ortopedici: qui il rapporto tra verifiche effettuate con il Ssn e a pagamento passa a 40 per cento contro un 60%". Ancora più grave, secondo l’ex coordinatore delle Unità speciali nel Covid-19, che "di tutti i test svolti in regime privato, il 56% é a carico di persone che avrebbero diritto a non pagare il ticket". Le scelte dei cittadini sui luoghi delle visite rifletterebbero le "lunghe liste d’attesa, la poca fiducia nel servizio pubblico, la comodità e la flessibilità d’orario degli altri istituti". La situazione si fa critica anche per quanto concerne le residenze sanitarie per anziani, dove avvengono le degenze in convenzione con le strutture pubbliche, autorizzati dall’Unità valutativa integrata su richiesta di dimissione protetta ospedaliera o del medico di base. "A Villa Margherita (Rsa di villa Pini) – illustra l’assistente sociale Valentina Zoppi – nel trimestre da aprile a giugno del 2022 i ricoveri privati hanno superato quelli in convenzione, in un rapporto di 37 a 24. Mentre nel trimestre gennaio-marzo di quest’anno siamo a 51 privati contro i 14 pubblici". "Per ricevere un esame della cataratta in ospedale possono passare anche tre anni – la denuncia di Mauro Proietti, responsabile anestesia di Villa Pini –. Questo perché non c’è programmazione economica: un anestesista percepisce 60 euro l’ora per una prestazione aggiuntiva, un medico in pensione per una guardia in un pronto soccorso decentrato ne prende 140. Così, se uno si opera di cancro al colon al nosocomio di Macerata aspetta tre mesi perché gli anestesisti non ci sono". Per l’ex dirigente sanitario e coordinatore del gruppo Pd sulla sanità Claudio Maria Maffei una problematica é rappresentata dalla "riapertura di piccoli ospedali, che negano risorse agli altri".