I pazienti ringraziano il medico in pensione

Non è stato solo uno scrupoloso e attento medico di base, ma anche un amico e soprattutto un professionista sempre presente per i suoi 1.500 pazienti. E per questo nessuno si è scordato di lui, il dottor Giuseppe Attili, per tutti "Peppe", che il 31 dicembre è andato in pensione, dopo oltre trent’anni di servizio a Porto Recanati. Così, 13 dei suoi mutuati gli hanno voluto scrivere una lettera di ringraziamento. In tanti gli sono grati per le mille chiacchiere nel suo studio, per essere stati visitati a tarda ora, per l’infinita disponibilità, oppure c’è chi gli è grato per essere stato salvato dalla meningite. "Per il nostro caro dottor Attili, siamo un piccolo gruppo di tuoi pazienti, e quando diciamo ‘siamo’ non è un errore, perché noi ci sentiamo ancora tuoi pazienti. Con questa lettera vogliamo ringraziarti per la grande disponibilità che hai avuto per tutti noi, per la tua grande competenza, per la tua simpatia, per essere stato sempre allegro e positivo, per i tuoi consigli che a volte sono andati oltre il tuo essere medico. Ci mancherà molto non trovarti più in studio, ma malgrado questo ti auguriamo tanta felicità e tanti giorni sereni da pensionato". Firmato: Aurora Iessi, Eleonora Turillo, Daniela Bonarelli, Olimpia Brugnoli, Alessia Angelico, Rosa Tammone, Paolo e Lola D’Onofrio, Lorenzo Cardinali, Lucia Palpacelli, Eugenio Fanini, Alessandra Volpini e Giacomo Gaspari. Proprio loro, come ultima sorpresa al caro doc, hanno tappezzato via Castelnuovo (dove risiede) con una serie di volantini: "Attili grazie di tutto. Ci mancherai".

Giorgio Giannaccini