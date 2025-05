I pellegrini sulla Via Lauretana: "Cammino antico e prezioso"

Un paesaggio che incanta lo sguardo e un cammino che parla al cuore. È stato inaugurato nel fine settimana il tratto recanatese della Via Lauretana, in occasione dell’edizione 2025 di Cammini Aperti, l’evento nazionale dedicato alla valorizzazione dei percorsi spirituali e naturalistici italiani. A suggellare il momento, l’installazione della nuova segnaletica frutto di un lavoro tra Comune di Recanati, Regione e Tavolo di concertazione per la valorizzazione della Via Lauretana. Il nuovo tracciato, messo in sicurezza, ha visto il passaggio di oltre cento pellegrini accolti nel centro storico. "Accogliere i pellegrini in piazza Leopardi è stata una grande soddisfazione" ha dichiarato il consigliere delegato Simone Simonacci, che ha ricevuto con il al sindaco Emanuele Pepa i 25 nuovi cartelli e tabelle indicanti il percorso. "Questo risultato è merito dell’amministrazione, dell’ufficio tecnico e della volontà condivisa di restituire piena dignità a un cammino antico e prezioso, che affonda le radici nella tradizione mariana e nella Venuta della Santa Casa". I pellegrini hanno potuto visitare due tappe simboliche della devozione recanatese: la chiesa di San Domenico, riaperta dopo il sisma del 2016 e legata al miracolo della Santa Croce di San Pietro martire, e Sant’Anna, che custodisce una riproduzione in scala della Santa Casa di Loreto. L’installazione della segnaletica dà così il via alla fruizione del percorso durante tutto l’anno, con la promessa – da parte dell’amministrazione – di aprire un ostello sul modello del Cammino di Santiago e di completare al più presto la messa in sicurezza dell’ultimo tratto tra Recanati e Loreto.