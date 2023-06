"I pensionati insegnano l’arte dell’intreccio alle giovani generazioni"

di Chiara Gabrielli

"Grazie ai pensionati che si sono messi a disposizione senza chiedere nulla in cambio, l’artigianato è tornato a vivere. E ora, c’è tantissima richiesta da parte delle grandi firme e in molti, giovani e meno giovani, hanno potuto trovare un’occupazione". A Mogliano, paese dell’artigianato, l’arte dell’intreccio dei vimini stava per estinguersi, ma ha visto nuovo impulso negli ultimi anni. Per Milko Morichetti, iscritto Cna, è un vanto il museo aziendale a Mogliano, si chiama ‘Terre artigiane’. Morichetti, con la sua ditta, Artè, si occupa del restauro delle opere d’arte (pietra, affresco, tavole dipinte e arredo). Tante le idee: prossimo obiettivo, un progetto per l’integrazione, sia tra generazioni che tra italiani e stranieri. Una delle attività principali attraverso il museo è la didattica: "In quanto maestro artigiano, ho una bottega scuola riconosciuta dalla Regione – spiega – e faccio attività con le scuole. Al museo mi occupo anche di accoglienza turistica: si può visitare un percorso fatto di collezioni di strumenti, opere d’arte, grazie anche alla realtà aumentata e il digitale raccontiamo il Made in Italy".

"La produzione tipica qui è legata all’intreccio dei vimini – racconta Morichetti – ma nel tempo erano rimasti pochi artigiani. Negli ultimi cinque o sei anni ha ripreso vigore. C’era una forte domanda da parte delle grandi firme, come Gucci, Fendi, Chanel, Prada, però non c’erano lavoratori. Così, ho messo a disposizione i locali del museo e un gruppo di artigiani pensionati si sono trovati ogni giovedì sera per insegnare a ragazzi, dai 18 anni in su, ne venivano selezionati 25 all’anno. Sono arrivate centinaia di domande, si è cercato di dare la priorità a chi aveva voglia di mettersi in gioco ai fini di utilizzare quelle conoscenze come un lavoro, e non solo come un hobby". Il risultato: "Oggi ci sono famiglie intere che si sono rimesse a fare l’intreccio e hanno costituito aziende – le parole di Morichetti –, lavorano con le grandi firme. Ora sono nati laboratori fissi a Mogliano, altri magari esistevano già ma non avevano manodopera, mentre ora possono contare su persone preparate. Parliamo di ragazzi dai 19 ai 24 anni. Chi poteva immaginare che i giovani si mettessero a intrecciare? È bastato che gli artigiani si mettessero a disposizione. Le grandi firme richiedono mobili da giardino, borse, scarpe, ma anche accessori per la casa".

Morichetti non si ferma più. "Il mio sogno è di avviare progetti di integrazione tra diverse generazioni e tra nazionalità diverse. Ad esempio la Cna ha un numero enorme di pensionati artigiani, tantissimi sono attivi e in grado di trasmettere una cultura importantissima che altrimenti rischia di andare perduta. Oggi abbiamo interi settori fermi, come la manutenzione, gli infissi, non si trovano nemmeno falegnami e fabbri. Ma c’è tanta richiesta. L’idea è di far incontrare artigiani e persone che non studiano e non lavorano, sia italiani che stranieri. Coinvolgendo gli immigrati, daremmo loro un’opportunità di lavoro, creeremmo posti per i giovani e terremmo attivi gli anziani, che rischiano di essere emarginati. A Tolentino si potrebbe puntare sul ferro battuto e il cuoio, a Mogliano sull’intreccio, altrove sulle scarpe. Le amministrazioni devono capire che è un’occasione per produrre posti di lavoro con un investimento bassissimo". Inoltre, i pensionati "potrebbero tenere aperti musei e biblioteche che oggi sono chiusi. Non saranno storici dell’arte, ma intanto i posti torneranno a vivere e magari saremo accolti con un bel sorriso".