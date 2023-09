"I pericoli del gioco d'azzardo a Civitanova dopo la riforma della Regione"

I pericoli del gioco d’azzardo dopo la riforma, voluta dal governo Acquaroli, della legge 32017 varata per contrastare il fenomeno della ludopatia. Se ne parlerà stasera, nell’ambito della festa provinciale de l’Unita’, alla Cinciallegra (ore 21.30) in incontro sul tema ‘Ludopatia, dalla Regione Marche una legge che favorisce il gioco d’azzardo’. Interverranno Luciano Squillaci (Federazione italiana comunità terapeutiche), Don Armando Zappolini (progetto Mettiamoci in Gioco), Giulio Silenzi (Assemblea Nazionale Pd), Francesco Micucci (capogruppo Pd a Civitanova ed estensore legge 32017), Romano Carancini (consigliere regionale Pd), Lidia Iezzi (consigliere comunale e segretaria del Pd di Civitanova), Andrea Gentili (sindaco di Monte San Giusto). "Nelle Marche – afferma Silenzi – è successo qualcosa di scandaloso, anche perché tutti parlano di contrasto alla ludopatia, patologia che travolge migliaia di famiglie e Civitanova in questo eccelle in negativo". "La Regione – attacca – ha modificato la legge che contrasta il gioco d’azzardo, cosiddetto lecito, con emendamenti che prevedono un possibile ampliamento del fenomeno. Una legge che oggi permetterebbe l’apertura della sala slot di Via Pellico, per la quale anche la giunta di Civitanova ha emesso delibere ad hoc bocciate dal Tar e dal Consiglio di Stato, sentenze che oggi verrebbero superate dalle nuove norme".