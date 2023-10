I permessi di soggiorno. Oltre 26mila in provincia

Al primo gennaio 2023 sono 26.526 i cittadini non comunitari regolarmente presenti sul territorio della provincia di Macerata. Di questi, 16.501 sono soggiornanti di lungo periodo, 2.761 sono quelli che vivono nel maceratese per lavoro, 4.246 per motivi di famiglia (questo dato comprende anche i minori registrati sul permesso di un adulto, anche se rilasciato per motivi di lavoro), 590 sono qui per motivi di studio, 2.142 per richiesta d’asilomotivi umanitari (altri 290 per motivi diversi). È quanto rileva uno studio dell’Istat che ha elaborato i dati del Ministero dell’Interno. Nel corso del 2022 gli ingressi non comunitari nella nostra provincia sono stati 3.256: 342 con permesso di soggiorno valido fino a sei mesi, 1.631 con permesso valido da 7 a 12 mesi e 1.283 con permesso valido oltre 12 mesi. Circa la metà dei permessi, 1.631, è riferita a quelli con validità da 7 a 12 mesi, mentre è da evidenziare che i permessi oltre 12 mesi sono stati in gran parte concessi (970) per motivi di famiglia. Nelle Marche è il valore più alto subito dopo la provincia di Ancona, che ha registrato 3.349 ingressi. Il numero dei non comunitari regolarmente presenti in provincia è in aumento, una tendenza che riguarda tutta l’Italia. Una crescita alimentata dalla crisi ucraina, con un significativo flusso soprattutto di donne e bambini, anche nella nostra provincia, dove a far salire il numero più che i nuovi ingressi sono i soggiornanti di lungo periodo. Tanto è vero che il numero complessivo degli stranieri (comunitari e non) residenti in provincia è di 28.216, contro i 29.199 di quattro anni fa. Rappresentano il 9,3% del totale (era il 9,5% nel 2021).