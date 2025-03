"I persiani" di Eschilo all’auditorium

Oggi a a Camerino, è in programma all’auditorium Benedetto XIII, lo spettacolo "I Persiani" di Eschilo, proposto dall’associazione culturale Piccola Ribalta A.P.S. con il contributo della città di Camerino e dell’Istituto di Istruzione Superiore Varano-Antinori, con la collaborazione della Proloco di Camerino ed il patrocinio dell’Università di Camerino.

"I Persiani", tema dell’appuntamento, è la prima tragedia greca messa in scena nel 472 a. C.. Eschilo lascia l’argomento mitologico per narrare un fatto storico, avvenuto otto anni prima, la tremenda sconfitta della flotta persiana nella battaglia di Salamina. Serse, il re di Persia, muove un esercito smisurato alla conquista dell’Europa e la disfatta militare è la giusta punizione per la sua tracotanza perché Serse non ha voluto limitarsi, come il padre Dario, ad amministrare il proprio impero, ma ha voluto estenderlo verso l’Europa. Per l’etica dell’antica Grecia andare oltre la misura è un peccato, al quale si accompagna sempre il castigo.

"I Persiani" di Eschilo è dunque un’opera tragica che ha ancora molto da dire alle generazioni di oggi, in particolare ai giovani: un monito contro la guerra, un tema presente tuttora, una scelta quindi di tolleranza verso il nemico, una difesa dell’uomo giusto e consapevole delle sue risorse. Lo spettacolo verrà proposto in un doppio appuntamento: alle 10.30 per gli studenti delle scuole di Camerino e ins erata alle 21.15 per tutta la cittadinanza. Il costo del biglietto per accedere è di 10 euro, la prevenditaanche alla Pro loco di Camerino.

Lisa Grelloni