I piccoli Ciceroni per il Fai ricevuti in Comune da Bruni, Ciarapica, Morresi e Rivetti

Piccoli Ciceroni crescono. Sono i ragazzi delle scuole via Tacito con la classe secondaria di primo grado Enrico Mestica, dell’Its Sant’Agostino con la classe Ungaretti e dell’Its Ugo bassi con la classe secondaria Annibal Caro, che hanno aderito al progetto ‘Giornate Fai per le scuole’ divulgando l’arte, la storia e la cultura attraverso le visite guidate ad alcuni luoghi storici della città. Ieri mattina gli alunni sono stati premiati, in sala consiliare, dal sindaco Fabrizio Ciarapica, dal vice Claudio Morresi, dalla direttrice della Pinacoteca Enrica Bruni e dal capo delegazione del Fai provinciale Giuseppe Rivetti, che hanno donato loro un attestato di partecipazione. "Siamo orgogliosi di questa esperienza formativa offerta alle scuole – ha detto il primo cittadino –. E’ importante avvicinare i giovani alla cultura e alla storia cittadina affinché possano apprezzarla, tutelarla e valorizzarla". "Sono stati bravissimi – ha commentato la Bruni –. Essere mini ciceroni della propria città è un compito egregio che hanno svolto con passione ed impegno. Si sono preparati e alla fine hanno tramandato il sapere". "Una bella iniziativa – le parole di Rivetti – che vuole valorizzare il patrimonio di Civitanova ma anche pensare al futuro".