I Pilgrims in concerto, una serata a tutto rock per celebrare San Patrizio

Sabato, dalle 19 al Barlume di Montecassiano, al via i festeggiamenti per San Patrizio con un apericena dai sapori autentici, accompagnato da tanta buona musica e divertimento. Alle 22, invece, il palco del locale si accenderà con i ritmi rock dei Pilgrims che porteranno in scena un viaggio musicale attraverso le epoche, con omaggi agli iconici artisti degli ultimi 40 anni, da Beatles a Green Day, da Bob Dylan a Led Zeppelin. Con una passione contagiosa e una voglia irresistibile di divertirsi sul palco, Valeriano Prati, Francesco Caporaletti (nella foto), Marco Casoni, Fabio Verdini e Francesco Bigoni sono pronti a creare un’esperienza unica per il pubblico. Come in ogni festa degna di questo nome, il San Patrizio day a Sambucheto sarà celebrato con la giusta dose di Guinnes, Jameson e allegria. Ogni sorso sarà un tuffo nel cuore dell’Irlanda, ogni brindisi un omaggio alla tradizione e alla convivialità.