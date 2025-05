I pini minacciati da un parassita: "Lavaggi per evitare di abbatterli"

Svanito l’incubo del punteruolo rosso, il famelico insetto killer che negli anni ha attaccato e rovinato diverse palme in città, adesso il maggior pericolo per il verde pubblico di Porto Recanati è rappresentato dalla "marchalina hellenica". Si tratta di un altro parassita che per ora ha attecchito su cinque pini tra piazza Brancondi e corso Matteotti, ma nei mesi scorsi ha portato anche all’abbattimento di quattro arbusti. Intanto, tramite una determina, il Comune ha fatto eseguire su 16 palme il servizio di trattamento dal punteruolo rosso, affidando l’incarico alla ditta Eden Garden di Potenza Picena per un costo 4.392 euro. Però come conferma l’architetto Donatella Paciarotti, responsabile del settimo settore comunale (lavori pubblici, ambiente e patrimonio), è solo un intervento precauzionale e anzi i veri pericoli del patrimonio arboreo cittadino sembrano ben altri.

"Per fortuna non c’è nessuna emergenza sanitaria in atto e si stanno facendo dei semplici trattamenti di profilassi, per evitare eventuali e nuovi attacchi del punteruolo rosso agli arbusti – spiega Paciarotti –. Stessa cosa è stata fatta anche l’anno scorso". Di sicuro una buona notizia, dato che nel 2020 il punteruolo rosso infestò e uccise svariate palme in piazza Brancondi. Tuttavia, a oggi il vero problema scaturisce dalla marchalina hellenica. "La criticità causata da questo insetto è ancora in corso e pochi mesi fa ha portato all’abbattimento di almeno quattro pini nel centro – riprende l’architetto Paciarotti –. Purtroppo non è stato trovato un antidoto, in quanto ci sono solamente delle linee guida, che parlano di lavaggi particolari dell’arbusto o di abbattimento. La stessa cosa sta avvenendo pure a Numana e Sirolo, sulla costa dell’Anconetano, dove si è proceduto con degli abbattimenti. Al momento siamo trattando con dei lavaggi due pini in piazza Brancondi e tre in corso Matteotti, attenendoci alle linee guida. Questo nella speranza che venga trovato, dagli organi competenti, il prodotto giusto per risolvere il problema. Altrimenti c’è il timore che bisognerà effettuare ulteriori abbattimenti di pini".

La presenza in città della marchalina hellenica era stato scoperta durante un sopralluogo degli operatori del Servizio fitosanitario regionale guidati dall’Amap, che avevano segnalato il problema a marzo 2023, dopo aver notato delle vistose secrezioni cerose e biancastre tra i rami e i tronchi dei pini di corso Matteotti.

Giorgio Giannaccini