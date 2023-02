I polacchi nel territorio: una conferenza

Una conferenza sui ‘I polacchi a Civitanova e Morrovalle. Immagini e storie al tempo di Guerra’, in attesa della pubblicazione del secondo volume. Si è discusso di questo, domenica a palazzo Lazzarini di Morrovalle, con la lectio dei professori Alvise Manni del Centro studi civitanovesi e Alberto Cacciamani dell’Archeoclub, che insieme a Valerio Gaetani, Maria Aleksandra Radozycka Paoletti e Luigi Rotaro sono gli autori dell’omonimo libro che racconta gli avvenimenti accaduti 79 anni fa, quando a fine giugno del 1944 le truppe alleate, tra cui i polacchi, liberarono giorno dopo giorno il Maceratese guadando il Chienti. Manni e Cacciamani nel corso del dibattito hanno ricostruito i momenti cruciali di quei giorni, grazie anche alle testimonianze di un pubblico numeroso. E’ stata l’occasione anche per scoprire pagine inedite di storia e ricordi personali che arricchiranno la seconda pubblicazione sull’argomento, in uscita il 26 marzo, sempre edita dal Centro Studi, Archeoclub e dall’Associazione storico modellistica civitanovese supportati dai rievocatori storici di Ancona dell’Accademia di oplologia e militaria di Ancona. All’appuntamento hanno preso parte una quarantina di persone, tra cui la consigliera comunale di Civitanova Paola Campetelli e il consigliere di Montecosaro Roberto Martinelli.

Francesco Rossetti