"I politici devono essere un esempio"

"È giusto che un condannato sieda in consiglio comunale, anche se con la sospensione della pena, e alzi la mano per decidere del futuro di una Civitanova fatta da tante persone oneste?" È la domanda che lancia l’associazione Viviamo Civitanova, con la presidentessa Manola Gironacci, dopo il verdetto della Cassazione nei confronti di Gianluca Crocetti. Nessuna indulgenza per lui, anzi. "Non fa una bella figura nessuno e tanto meno questa amministrazione, pregna di autoreferenzialismo, tanto da fare silenzio sulla questione. Questo è un esempio che lascia poca fiducia nell’etica della politica e nel senso di responsabilità verso una società che guarda e subisce".

Nella nota firmata da Viviamo Civitanova la domanda posta è "se sia solo una questione di etica e moralità quando un esponente politico, che dovrebbe essere esempio per la cittadinanza e rappresentare in aula la parte pulita di Civitanova, dichiara che non vuole dimettersi perché i “fatti sono estranei alla sua vita politica e amministrativa“. Se si dice “ho la coscienza a posto“ non esiste più la decenza, l’hanno sepolta in molti pur di varcare l’ingresso di Palazzo Sforza. Non si può restare in silenzio se non si condivide quanto sta accadendo".

La lista di Crocetti, Civitanova Unica, è la stessa che rappresentava Gironacci, prima che il sindaco le togliesse la delega di assessore al turismo, e con uno sguardo all’esponente che entrerebbe in consiglio se Crocetti lasciasse (nella graduatoria c’è Antonio Nortesani ndr) "forse – conclude Gironacci – è meglio che per ora resti tutto com’è".