I poliziotti chiedono di abbassare la musica: "Presi a spinte e insultati da due peruviani"

Insulti e spinte ai poliziotti, intervenuti per chiedere di abbassare la musica latino-americana a tutto volume. Per questo sono sotto processo Yoana Acosta Lavado, 28enne, e Fernando Noe Salinas Neyra, 38enne, entrambi peruviano. La notte del 3 agosto 2020 la Volante era stata chiamata da alcuni residenti di Borgo San Giuliano, esasperati dalla musica e dagli schiamazzi che uscivano da un appartamento. Ma al loro arrivo, i due agenti erano stati accolti a insulti e minacce di ogni genere, in italiano e anche anche in spagnolo, ma sempre più che comprensibili. E quando la pattuglia aveva fatto salire in auto Acosta Lavado, per identificarla, dall’auto di servizio la donna avrebbe tentato di spaccare il vetro con le scarpe, dopo aver schiaffeggiato uno degli agenti. Da qui per la coppia le accuse di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina per loro si è tenuta la prima udienza del processo, rinviato al 14 febbraio dal giudice Vittoria Lupi per sentire i testimoni dell’accusa, che saranno citati dal pm Raffaela Zengarini. I due imputati sono difesi dall’avvocato Michele Vissani. Gli agenti si sono costituiti parti civili, assistiti dall’avvocato Alessandro Marcolini.