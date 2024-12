I presepi della Città alta fanno il pieno di visitatori

"Civitanova Alta città dei presepi" fa il pieno di visitatori. Migliaia di presenze per il fine settimana appena trascorso, un’affluenza importante con gente arrivata anche da fuori regione per ammirare i presepi allestiti in diversi punti del borgo storico.

"Sono arrivati visitatori da Pescara fino a Faenza, ma anche dall’Umbria e dalla Toscana" ha fatto sapere, con soddisfazione, Aldo Foresi, presidente della Pro Loco di Civitanova Alta. Si tratta di un evento natalizio che animerà il borgo di Civitanova Alta fino al 12 gennaio e che prevede l’esposizione di più di 300 presepi in sei location suggestive nel borgo della città alta: spazio multimediale e chiostro San Francesco, ex archivio del tribunale, ex pescheria, ex liceo classico in corso Annibal Caro, famiglia Broglia via del Girone (zona acquedotto) e al convento dei frati cappuccini. Sabato e domenica prossimi (21 e 22 dicembre) sarà aperta anche la casa di Babbo Natale al chiostro di San Francesco.