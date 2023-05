"I prezzi restano bassi E il coperto non si paga"

Massimiliano Catalini è il titolare del Palace Restaurant in vicolo Coltelli, in centro. Lo porta avanti da 26 anni e conosce bene i piaceri e i problemi che questo mestiere offre.

Catalini, quanto costano le pizze da voi?

"La più economica, cipollina, 5,50 euro, la margherita 7,50, la più cara, con il tartufo, 9,50 euro. Abbiamo poi una pizza speciale, una chicca, a 13,50 euro, ma è con il Serrano, prosciutto spagnolo che costa 50 euro al chilo".

Un’aggiunta?

"Un euro e 50 per crudo, speck e bresaola, tutte le altre 50 centesimi".

Una persona che prende pizza e bibita quanto spende di media?

"Dai 13 ai 20 euro massimo, dipende che pizza prende. Spesso a far salire il prezzo sono gli extra come le patatine, il fritto, il caffè, il dolce. Dipende poi anche da quante bevute si prendono".

Al Palace non c’è il coperto, non c’è mai stato. Come mai?

"Il locale è nato nel ‘97 come una birreria-pub, quindi era diverso. Poi, a mano a mano che si è trasformato in un ristorante, ho scelto di mantenere la stessa linea. I clienti sanno che qui non si paga, andare a stravolgere è sempre un rischio. Ma è una scelta che ripaga bene. Avanti così".

Lavorate molto?

"Siamo aperti dal mercoledì alla domenica e il locale è quasi sempre al completo. Abbiamo un target vastissimo, dai giovanissimi agli anziani, famiglie, comitive di amici, squadre sportive.. Non possiamo lamentarci. Lunedì e martedì siamo chiusi anche per contenere le spese. Tra l’altro, ora sto cercando personale".

Con il Covid prima e la guerra poi, avete avuto necessità di ritoccare i prezzi?

"Abbiamo introdotto un leggerissimo aumento, da 50 centesimi a un euro su alcune pizze. Non ci siamo fatti spaventare dall’aumento delle materie prime. Ne abbiamo passate tante, la crisi nei primi anni 2000, il sisma, la pandemia, i rincari. Tanti anni nel settore ti portano ad avere esperienza, sai che ci saranno sempre alti e bassi, stringi i denti e aspetti che passi il periodo. Inutile alzare i prezzi più di tanto, si rischia di perdere i clienti, oggi sono più esigenti, giustamente, e attenti a quanto spendono".

Chiara Gabrielli