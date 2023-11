I principali fatti di cronaca nera sotto la lente di un investigatore

Il titolo del libro è accattivante, "Deva Versus Asura", così come l’esperienza lavorativa e culturale del suo autore, il recanatese Gabriele Accattoli, per anni nella Polizia di Sato di Macerata sezione criminalistica. Un’esperienza che sarà raccontata dal suo autore e da due ospiti, l’avv. Filippo Ciconte, patrocinante in Cassazione civile e penale del Foro di Fermo, e la sua collega Barbara Falvo, civile e penale del Foro di Macerata, domani alle 17 al Teatrino dell’Assunta di via Calcagni. A presentare l’evento sarà Maurice Beraudy, anche lui scrittore. "Dopo il pensionamento - racconta Accattoli - mi sono trovato avanti ad un bivio: troncare con il mio lavoro, la mia passione, la scena del crimine, la polizia scientifica per dedicarmi ad altro, oppure, in qualche modo trovare un qualcosa che mi permetteva di continuare in quella strada". Ha, quindi, preso carta e penna e si è lasciato ispirare da diversi fatti di cronaca del passato o del presente e con la minuzia della sua esperienza ha esaminato ogni particolare dell’indagine spiegando gli indizi, le prove scientificamente provabili e quelle forensi, le procedure, le deduzioni e le intuizioni di chi aveva lavorato su quella scena del crimine ed era riuscito ad individuare il colpevole e il movente. "Volevo dare - spiega Accattoli - un aiuto, uno stimolo, un modo per vedere con altre prospettive le questioni di cronaca". Il libro (Editore Controvento aps, associazione di promozione sociale di Recanati) inoltre ripercorre l’evoluzione della criminalistica e criminologia dagli albori ad oggi.

Asterio Tubaldi