"I problemi vanno subito affrontati"

"Nel calcio giovanile a volte ci sono genitori o procuratori che creano problemi".

A parlare è Andrea Mercanti, allenatore della Juniores nazionale della Civitanovese.

"Qui a Civitanova non mi è mai capitato, ma nelle precedenti esperienze – racconta – ho trovato chi faceva pressioni per far giocare questo o quel ragazzo. L’allenatore ha un compito importante perché deve dare l’esempio ai ragazzi. Inoltre, deve parlare con i genitori". Secondo Mercanti "certi problemi vanno affrontati dai piccoli calci. Comunque, a inizio stagione molti temi sono stati affrontati con le famiglie nel corso di varie riunioni".