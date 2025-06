I prof salutano la cattedra al Leopardi. Arriva l’omaggio di colleghi e dirigente

In un clima di festa si è svolta la cena di fine anno a cui hanno partecipato la dirigente, i docenti e il personale Ata del liceo "Leopardi" che, tra gli scrutini e l’inizio degli esami di Stato, hanno rivolto un particolare omaggio agli insegnanti arrivati al traguardo del pensionamento. La professoressa Patrizia Zega e il professor Maurizio Cingolani – docenti di latino e greco –, il professore Stefano D’Amico – docente di storia dell’arte – e il professore Tiziano Cancellieri – docente di matematica e fisica – sono stati circondati dall’affetto dei colleghi, che hanno mostrato il loro sincero apprezzamento per la professionalità dimostrata. Non è mancato, poi, un pensiero per i pensionandi che non hanno potuto essere presenti alla serata: la prof.ssa Anna Maria Chiuchiù, il prof. Linton Thomas Lough, la prof.ssa Milvia Marincioni e la prof.ssa Maria Rita Pistelli.